Dous feridos leves nunha colisión entre un autobús e un coche en Vimianzo

Dúas persoas, un adulto e un menor, tiveron que ser trasladadas a un centro sanitario despois de colisionar un autobús e un coche, no punto quilométrico 62 da AG-55, en sentido Coruña.

O 112 Galicia foi coñecedor dos feitos poucos minutos despois das dúas da tarde, mediante a chamada dunha testemuña da colisión. A persoa xa indicaba que ninguén estaba atrapado no interior dos vehículos pero si requiría asistencia médica.

Os xestores do CIAE-112 Galicia informaron aos servizos sanitarios, á Garda Civil de Tráfico, aos bombeiros de Santa Comba e de Cee e aos membros de Protección Civil de Zas e de Vimianzo.

Ao final, a patrulla da Garda Civil de Tráfico, desprazada ata o lugar do accidente, confirmou que resultaran feridos, de carácter leve, o condutor do turismo e un menor de idade que viaxaba no autobús. Ambos os dous, foron trasladados polo persoal do 061 ao centro de saúde da localidade. Para manter a seguridade na vía, o 112 tamén lle notificou o sinistro ao Centro de Xestión de Tráfico e ao persoal de mantemento de estradas.