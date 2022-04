Dous mil turistas elixiron Vimianzo como destino esta Semana Santa

Vimianzo pechou a Semana Santa cun “éxito rotundo” en todas as actividades turísticas programadas polo Concello para esas datas, segundo sinalan dende o goberno local. Unhas 2.000 persoas se animaron a participar nas visitas guiadas e teatralizadas, así como nos paseos con historia, polo patrimonio municipal.

Os e as visitantes tamén acudiron ao castelo por libre, onde descubriron a Mostra de Artesanía en Vivo.

“Vimianzo é un destino referencia”, afirmou a alcaldesa, Mónica Rodríguez, quen destacou “o rico patrimonio natural e cultural do que gozamos nas nosas terras, que atrae visitantes de toda Galicia e de fóra das súas fronteiras”. A rexedora subliñou que o éxito da programación turística é tamén moi importante para o impulso da economía local.

Así pois, as persoas que se achegaron ata o castelo vimiancés, descubriron as demostracións de tratado do liño, encaixe, maquetaxe de barcos, traballos en palla, artesanía de prata, vidro, barro e traballos en coiro e papel. Mónica Rodríguez agradeceu o papel que desempeñaron “os artesáns e artesás, que achegaron á veciñanza e aos visitantes a riqueza artística, cultural e histórica de Vimianzo, que é única”.

Por outra banda, os visitantes que se aventuraron nas visitas guiadas e teatralizadas, así como nos paseos con historia, coñeceron de preto espazos coma o castelo, os batáns e muíños do Mosquetín, o castro das Barreiras e o núcleo de Cereixo.

Actividades que acadaron o aforo completo, demostrando o enorme interese que xeran estas iniciativas entre a poboación. Cabe sumar tamén ás persoas que desfrutaron do patrimonio local por libre, seguindo rutas como a dos dolmens, Penedos da Pasarela, Vieiro Fidalgo, Muíños de Cambeda, Val de Vimianzo ou encoro da Fervenza.

Por outra banda, o Concello recupera as excursións de maiores cunha viaxe ao balneario Hotel Carlos I de Sanxenxo, que terá lugar do 23 ao 26 de maio. Cunha duración

de 4 días, poderán inscribirse as veciñas e veciños maiores de 60 anos, aínda que tamén haberá dispoñibilidade dunha listaxe de agarda para maiores de 55. O programa inclúe almorzo en ruta o día de saída, estancia de 3 noites no hotel en réxime de pensión completa (almorzo, xantar e cea), acceso ao balneario todos os días da viaxe, baile despois das ceas, paseo en barco, seguro de viaxe, degustación da exquisita gastronomía da zona e andainas pola localidade.

As inscricións serán efectivas do xoves 2 ata o venres 13 de maio na área de Benestar Social. Para obter máis información, poden dirixirse a esta sección municipal no 981 70 74 26.