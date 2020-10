Dúas mulleres feridas nunha colisión en Muxía

Unha colisión frontolateral acontecido sobre as 10.00 horas deixou dúas mulleres feridas nun accidente de tráfico en Muxía, concretamente no coñecido como cruce da Condomiña, á altura do lugar de Serantes.

O CAE 112 mobilizou ao 061 de Mazaricos, Protección Civil e Policía Local de Muxía e tamén aos bombeiros do parque comarcal de Cee. Atenderon ás feridas ata a chegada da ambulancia. Empregaron un taboleiro espinal para trasladar ata a padiola da ambulancia a unha das mulleres, que foron evacuadas ao Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee.