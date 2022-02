Duplicáronse en 2021 as consultas no Centro de Información á Muller de Zas

Ao longo do ano 2021 o persoal do Centro de Información á Muller - CIM - do Concello de Zas atendeu un total de 665 consultas, sendo as de asesoramento xurídico (en canto a separacións, divorcios,...) e a atención psicolóxica as máis demandadas. As cifras chaman a atención xa que en comparación coas do ano 2020 duplicaronse. Atenderon ademais un total de 31 consultas de vítimas de violencia de xénero, outras 43 mulleres solicitaron información sobre diferentes recursos, 132 sobre cuestións máis xenéricas e 5 sobre temas realacionados co emprego.

Dende o CIM organizan tamén diferentes actividades encamiñadas a promover a igualdade e a loitar contra a violencia machista. Entre elas están os diferentes programas que se organizan ao redor de datas tan sinaladas como o 8 de marzo e o 25 de novembro. Pero un dos programas de maior éxito e que ten continuidade durante todo o ano son as actividades para adultos que se realizan nas diferentes parroquias do Concello de Zas e entre as que se inclúen a ximnasia terapéutica e de mantemento, pilates e ioga, zumba, manualidades, cesteiría, bordado e diferentes obradoiros. Ao longo do 2021 un total de 248 persoas, na súa gran maioría mulleres participaron nestas actividades.

O Centro de Información á Muller do Concello de Zas é un servizo gratuíto que atende as demandas das mulleres e persoas do colectivo LGTBI de forma personalizada e confidencial. Leva en funcionamento dende o 2001, sendo un dos primeiros de toda a Costa da Morte, e presta asesoramento non só a mulleres e a vítimas de violencia de xénero do noso municipio se non que tamén a mulleres procedentes dos concellos limítrofes entre os que destacan Vimianzo, Cabana, Laxe e Ponteceso. Dende o 2014 rexístranse o número de casos e consultas atendidas e que desde ese momento suman máis de 4.400.

O CIM está ubicado no antigo edificio da Cámara Agraria de Zas. Este é un servizo cofinanciado con fondos municipais e a través do cal o Concello traballa todo o ano a prol da igualdade e na erradicación da violencia contra as mulleres. As persoas que o necesiten poden poñerse en contacto co persoal do centro a través do número de teléfono 981 70 83 03 en horario de luns a venres de 08:00 a 15:00 horas.