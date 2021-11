‘El alma del mar’ recalará en Cee

COSTA DA MORTE. O Outono Cultural de Cee chega ao seu fin coas mulleres como protagonistas. O sábado, día 27, inaugurarase na casa da cultura a exposición El alma del mar da fotógrafa Ana Ruiz, gañadora do premio á mellor fotografía no concurso Presume de Galicia, convocado polo Clúster de Turismo de Galicia. As paisaxes da Costa da Morte constitúen o denominador común da mostra na que colabora a asociación Ponteceso Cultura Permanente. O acto inaugural será ás 18.00 horas e estará presidido pola alcaldesa, Margarita Lamela. Despois, ás 20.00 horas, Tarabela Creativa presentará Divas de diván, un espectáculo que ten como protagonistas a Vero Rilo, Ángeles Goas e Carmen Conde. J. M. RAMOS