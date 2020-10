Elixidas as dez imaxes finalistas do concurso Enfoques do Allo

Zas. A cuarta edición do Concurso de Fotografía Móbil Enfoques do Allo xa ten finalistas. Trátase de dez imaxes que foron elixidas por un xurado que precisou dun tempo extra para poder seleccionar entre as múltiples candidatas a un premio.

Agora serán os internautas quenes, cos seus “gústame” designarán quenes son os tres premiados. Para participar pódese votar premendo nas fotografías elexidas a través das páxinas de Facebook e Instragam (@torresdoallo). O prazo remata o día 28 de outubro ás 23.59 horas.

O concurso está organizado pola concellaría de Cultura do Concello de Zas xunto coa Deputación da Coruña, e ten como obxectivo principal promocionar o pazo máis antigo de Galicia e a súa contorna, na parroquia do Allo.

As dez fotografías seleccionadas optan agora a un dos tres premios establecidos. O autor da imaxe gañadora (a que reciba máis “gústame”) recibirá 100 euros, namentras que o segundo levarase 75 € e o terceiro 50.

Entre as candidatas hai imaxes dos exteriores das Torres do Allo e tamén algunhas tomadas no interior das mesmas. Lembrar que o pazo está aberto ao público nas fins de semana (sábados e domingos) de 11.00 a 19.00 horas, e ofrece visitas guiadas. M. R. L.