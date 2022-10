Centos de ceenses acompañaron á Virxe da Xunqueira na procesión extraordinaria celebrada polas rúas da capital local con motivo da celebración do Ano Santo Xubilar. Por primeira vez, a igrexa do colexio Manuela Rial Mouzo acolleu unha misa cantada presidida pola imaxe da patroa de Cee. De regreso ao seu templo, a procesisón fixo unha parada no hospital ao que dá nome a Virxe.