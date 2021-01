En corentena a alcaldesa e un edil de Camariñas ao dar positivo por COVID

Terra de Soneira. A alcaldesa do Concello de Camariñas, Sandra Ínsua, e o concelleiro de Deportes, Fabián Canosa, atópanse en corentena despois de dar positivo por COVID nas probas PCR que se lles realizaron o pasado domingo tras presentar síntomas. Ambos atópanse en illamento domiciliario, en cunha sintomatoloxía leve. Pola súa banda, a concelleira de Cultura, Encaixe e Turismo, Encarna Liñeiro, atópase tamén en corentena por ser contacto estreito dunha persoa positiva, e á espera do resultado da súa proba. No seu caso non presenta síntomas, segundo informan dende o Concello. O resto do equipo de goberno encargarase da actividade municipal e de goberno do Concello na ausencia da alcaldesa e dos referidos concelleiros do executivo local, á espera dunha pronta recuperación dos mesmos. J. M.