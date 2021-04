Encaixe e desfiles da Mostra Virtual engancharon a 133.000 internautas

Camariñas. A segunda Mostra do Encaixe Virtual foi seguida por 133.650 usuarios e usuarias que, desde o 28 de marzo ata o 4 de abril, visualizaron as cincuenta e seis publicacións centradas na comercialización do encaixe, os desfiles de moda e a promoción dos recursos turísticos de Camariñas.

O alcance en Facebook foi de 129.235 persoas, mentres que a través de Instagram seguiron as distintas actividades 1.100 persoas, e en Youtube 1.815. A través da web conectáronse 1.500 persoas.

Este ano, polo cambio de natureza do evento, máis organizado e con obxectivos diferentes, reducíuse o número de publicacións “gañando en calidade e aumentando o alcance medio, pasando das 1.359 persoas por post do ano pasado ás 2.386 persoas desta edición”, afirman.

Un dos obxectivos principais era difundir e promocionar a aplicación do encaixe a través da súa comercialización. Así, as ofertas especiais dos 12 postos participantes foron vistas por 61.018 persoas.

FEIRA PRESENCIAL. A concelleira da Mostra, Encarna Liñeiro, clausurou a edición virtual agardando “que en outubro, con tódalas garantías sanitarias, se poida celebrar a tan desexada trixésima edición da Mostra do Encaixe”.

Pola súa banda, a directora do evento, Dolores Lema, agradece “inmensamente a todas as persoas que non se ven pero que fixeron posible que se levase a cabo esta nova mostra virtual”. J. M. RAMOS