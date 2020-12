Encontro no IES baiés cos autores da película ‘Dorothé na Vila’

Baio. O IES Maximino Romero de Lema, de Baio, acolleu o luns, aos autores da película documental Dorothé na Vila, Olaia Tubío e Alejandro Gándara, no marco das actividades coas que pecharon o primeiro trimestre do curso.

O audiovisual percorre corenta anos despois o mundo gravado pola musicóloga suíza Dorothé Schubarth, autora do Cancioneiro Popular galego, a maior compilación de músicas de tradición oral do país. Durante os dous últimos anos os creadores do documental percorreron os lugares que visitou Dorothé para descubrir o que queda dese mundo que ela recollera. Así foi como se encontraron con Victorina de Vilar de Parada, a muller que lideraba as “fouliadas” no seu lugar e que rexuveneceu cando lle puxeron unha pandeireta na man, ou coas netas de Castro, en Louzarela, que descoñecían que os seus avós cantaban ata que os autores do documental chegaron por alí. Contan tamén como na Paínza coñeceron a Jesusa, que lembra as súas cantigas con tanta claridade como hai corenta anos.

No documental, Antón Santamarina, co-autor da recompilación, sinala como o traballo non tivo ningunha repercusión no seu momento, mesmo pasou inadvertido malia ser a Biblia dos Cancioneiros Galegos. j. m. ramos