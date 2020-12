Entregados os premios do Concurso de Postais de Nadal en Vimianzo

A Casa da Cultura de Vimianzo acolleu a entrega de premios do IX Concurso Anual de Postais de Nadal dirixido á rapazada de educación Infantil e Primaria. No evento participou a alcaldesa, Mónica Rodríguez.

Jimena Chao Lado, de 8 anos de idade, alzouse co primeiro premio do concurso. A obra desta alumna do CEIP Baíñas será a imaxe oficial de Nadal do Concello para o ano 2021. Así mesmo, resultaron premiados Joey Trillo Amigo, do E.I. Carnés, e Carla Baña Rodríguez, do CEIP San Vicenzo (Educación Infantil): Carmen Manuela Lavandeira Trillo e Raúl Platas Vázquez do CEIP San Vicenzo (1º e 2º Educación Primaria); Mateo Monteagudo Mouzo, do CEIP San Vicenzo e Jimena Chao Lado, do CEIP Baíñas (3º e 4º Educación Primaria); e Sara Infante Gándara e Nerea Pérez Muñoz, do CEIP San Vicenzo.

Todas as nenas e nenos premiados recibiron como agasallo material didáctico. O xurado tivo que decidir entre un total de 80 postais. O xurado estivo composto pola concelleira de Benestar Social, Igualdade, Ensino e Mocidade, María José Pose Pérez; a técnica de Cultura, Nieves Lema Vilariño; o técnico de Deportes, Victor Santos Vidal; a técnica auxiliar Informática, Lorena Cernadas Soto; e a técnica en Xestión Cultural, Melina Regueira Varela.