Espectáculos con perspectiva de xénero no mes de marzo en Vimianzo

Vimianzo dá a benvida á súa programación cultural do mes de marzo con varios espectáculos con perspectiva de xénero para conmemorar o Día Internacional da Muller.

Así, os días 5, 12 e 13 de marzo, o Auditorio da Casa da Cultura acollerá as representacións #2Pilgrims, de Sheyla Fariña e Guillermo Carbajo; Matrioskas, de Marta Ortiz e Sofía Espiñeira e Facede o favor....pensade, por parte do grupo de teatro As avoas de Laxe.

A primeira cita (#2Pilgrims) comezará ás 20.30 horas, e está enfocada a un público adolescente coa finalidade de concienciar, educar en igualdade e inculcar valores que preveñan a violencia de xénero. Na segunda (Matrioskas), as autoras Ortiz e Espiñeira unen os seus talentos para crear un espectáculo de teatro musical que fará que as emocións do público afloren e viaxen a través das súas historias.

Por último, o día 13 de marzo ás 18.30 horas, Facede o favor...pensade, intepretada polo grupo de teatro As avoas de Laxe, é unha obra composta por 9 pezas, nas que en clave de humor, convidan á reflexión sobre os comportamentos machistas na actualidade. Recomendada para maiores de 5 anos e público familiar.