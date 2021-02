Estudantes da UDC gravarán os vídeos da Mostra Virtual de Camariñas

Camariñas. A Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña e a facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña (UDC) estableceron un convenio polo que os alumnos e alumnas do grao de Comunicación Audiovisual poderán ter como prácticas a realización dos vídeos da segunda Mostra Virtual.

Este mércores tivo lugar unha reunión telemática para organizar o proceso de gravación das pezas audiovisuais do certame de Xoves Deseñadores, que se publicarán en Semana Santa. No encontro participaron as alumnas Rosario Mourille, Noelia Fernández e Ángela Vanessa; o seu titor, Iván Puentes; a concelleira da Mostra, Encarna Liñeiro; e a directora do evento, Dolores Lema.

As gravacións comezarán en breve e levaranse a cabo en diferentes localizacións do Concello de Camariñas coa finalidade de promocionar a aplicación do encaixe na moda e a vangarda a través das coleccións dos Xoves Deseñadores e á súa vez as paisaxes do municipio.

A organización da Mostra do Encaixe está a buscar modelos de Camariñas para participar nos vídeos e calquera persoa que estea interesado ou interesada en participar pode comunicalo por correo electrónico en dolores.lema@camarinas.net ou no teléfono 653 265 529.

A segunda edición virtual da Mostra do Encaixe cambiará o seu funcionamento para centrarse na comercialización do encaixe e na promoción do Concurso de Xoves Deseñadores. J. M. R.