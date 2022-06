Evacuado en helicóptero un veciño de Muxía que se desplomou na rúa

Un veciño de Muxía tivo que ser evacuado en helicóptero, despois de que sufrise unha indisposición e caese desplomado cando se atopaba na zona portuaria, segundo informa Protección Civil. A voz de alarma foi dada por un conductor, que alertou da presenza na rúa Marina dunha persoa inconsciente e en posible parada cardiorrespiratoria.

A rápida intervención do axente da Policía Local, Manel Blanco, un percebeiro que se atopaba na zona, unhas enfermeiras particulares e membros de Protección Civil de Muxía, que lle prestaron os primeiros auxilios facendo a RCP axudados por medios mecánicos propios (DESA), conseguiron estabilizar ao home até a chegada do persoal sanitario do centro de saude, e 061 Urxencias Sanitarias de Galicia .

Finalmente foi evacuado polo equipo médico do Helico Santiago ao Complexo Hospitalario Universitario de Coruña para a sua avaliación.