‘Facer Camiño’ traerá a Cee ao catedrático José Ramón Soraluce Blond

COSTA DA MORTE. O catedrático de Composición Arquitectónica, José Ramón Soraluce Blond, do Departamento de Composición da Escola Técnica Superior de Arquitectura da UDC, impartirá o sábado, día 26 a partir das 20.00 horas, unha conferencia na casa da cultura de Cee baixo o título La reconstrucción de monumentos en el Camino de Santiago. O acto forma parte do ciclo Facer Camiño, promovido pola Real Academia Galega de Belas Artes, e é un complemento cultural da exposición itinerante do mesmo nome, que recolle traballos de doce creadores académicos inspirados no tema da peregrinación, que pode visitarse ata o día 30 en Cee. Despois da conferencia abrirase un coloquio, que estará moderado polo arqueólogo e museólogo Felipe Senén, e que xirará arredor do Camiño de Santiago e a súa prolongación cara o finis terrae. M. R. L.