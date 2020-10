Falece un veciño de Muxía nun accidente de tráfico

Un veciño do Concello de Muxía, de 68 anos, perdeu a vida na noite do venres ao sairse da vía o vehículo que conducía cando circulaba por unha estrada secundaria, á altura do lugar de Oruxo.

Ocorreu pasadas as dez da noite. Unha persoa alertou ao servizo do 112 e sinalou que a vítima estaba atrapada no interior do vehículo e necesita asistencia médica urxente. Por iso, mobilizaron aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos Bombeiros de Cee para poder liberar ao ocupante do coche. Sen embargo, xa nada poideron facer por salvar a vida do conductor e único ocupante do turismo.

Ademais, no operativo, contaron coa colaboración dos axentes da Garda Civil de Tráfico e cos voluntarios de Protección Civil de Muxía.