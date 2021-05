Ferido un neno que foi atropelado en Vimianzo

Un neno resultou ferido ao ser atropelado pasadas as once da mañá no lugar de Carantoña, en Vimianzo, e tivo que ser trasladado en ambulancia ao hospital Virxe da Xunqueira, de Cee. O suceso tivo lugar na estrada comarcal AC-432, á altura do punto quilométrico 7, segundo informa o 112.

Ata o lugar foron mobilizados efectivos da Garda Civil de Tráfico e a Policía Local, e tamén os bombeiros de Cee e Protección Civil de Vimianzo. Nun primeiro momento mobilizouse tamén un helicóptero medicalizado, pero finalmente o menos foi trasladado en ambulancia.