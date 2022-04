Gala musical solidaria con Ucraína en Vimianzo

Terra de soneira. A casa da cultura de Vimianzo acolleu unha exitosa gala solidaria en favor do pobo ucraíno, que tivo como protagonistas á Escola Municipal de Música Tradicional e Moderna, ó Coro Municipal, a Irma Macías e Xaquín Rama, Jaime Lema, Suso Andrea, ó dúo José e Pepe, á banda de gaitas da AC Trubisquiña, á banda de gaitas O Revoltixo de Carantoña, á charanga Pasarela Big Band, ós Bastardos de Rivera e a Teima.

Para acudir puxéronse a disposición da veciñanza entradas na billeteira do auditorio a un prezo de 5 euros, e tamén en www.woutick.es, co mesmo prezo ou coa opción de fila cero. A cantidade recadada destinarase á Coordinadora Española de Organizacións para o Desenvolvemento.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, agradeceu “o compromiso do noso tecido cultural, neste caso do ámbito musical, con esta causa”, enfatizando que “desde as organizacións comentóusenos que a mellor maneira de poder prestar axuda era a través de aportacións económicas, e que mellor que unha gala deste calibre para que Vimianzo amose, unha vez máis, o seu lado máis solidario”.

Desde a administración local comunícase que a fila cero estará a disposición de todas aquelas persoas que queiran realizar as súas doazóns ata o doce de abril, no espazo en liña de venda https://bit.ly/3uO9UsP. M. l.