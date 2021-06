Haberá cachelas de San Xoán en Vimianzo, previa autorización

Vimianzo. O Concello de Vimianzo expedirá autorizacións de cara a realización de cachelas en espazos privados durante a noite de San Xoán, do 23 ao 24 de xuño. Poderanse solicitar ata as 13.00 horas do 18 de xuño e haberá que tomar unha serie de medidas preventivas.

Entre estas, destacan que as persoas responsables deben ser maiores de idade, coidar os arredores e coñecer os números de teléfono de emerxencias: Protección Civil (112), Policía Local (617 484 852) e Garda Civil (981 71 60 22). En zona urbana o volume de combustible do lumeiro non pode sobrepasar os 3 metros de perímetro, nin un metro de altura, e no rural, non excederá os 6 metros de perímetro nin os 3 metros de altura. A separación respecto a edificios, árbores, vehículos e mobiliario urbano deberá ser de, como mínimo, 12 metros, agás no casco urbano. Queda prohibida a queima de pneumáticos, plásticos e derivados e teranse en conta todas as medidas vixentes na data na que se faga a lumeirada relativas á prevención de contaxio pola COVID.

O Concello de Vimianzo poderá revogar a autorización que se dea nos casos nos que non sexa posible garantir a seguridade. J. M.