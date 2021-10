Homenaxe a Domingo Antonio de Andrade en Cee coa Real Academia

Cee. O Outono Cultural de Cee inclúe este ano tres actos de relevancia, segundo subliñou a alcaldesa, Margarita Lamela, no acto de presentación. O primeiro terá lugar o día 23 de outubro coa celebración da sesión plenaria da Real Academia Galega de Belas Artes na vila da Xunqueira, coincidindo co Ano das Artes adicado ao ceense Domingo Antonio de Andrade.

A segunda cita será o concerto-espectáculo Piperegrinos: As gaitas do Camiño, no que gaiteiros e músicos de diferentes partes da Península Ibérica amosarán os diferentes sons do Camiño. Dezasete músicos compartirán escenario baixo a direccióndo gaiteiro e profesor na Escola de Música de Cee, Óscar Ibáñez.

A música será protagonistas do terceiro evento o día 6 de novembro, cando a Orquestra de Cámara Galega ofrecerá un concerto en Cee. Será a primeira vez que unha orquestra destas características actúe na vila, grazas ao patrocinio da Deputación da Coruña. “É unha oportunidade única de ver e, sobre todo, escoitar a unha formación de gran prestixio que ten como obxectivos a promoción e difusión do patrimonio musical galego, no eido da música clásica e contemporánea, facendo un especial fincapé na figura e na obra de Rogelio Groba”, afirman dende o Concello. Ademáis da música doutros autores galegos, o repertorio inclúe música iberoamericana e obras universais de música clásica desde o barroco ata os nosos días.

Presentacións literarias como as do pregoeiro da Xunqueira 21, Xosé Iglesias, o teatro de Cándido Pazó con Neira Vilas como telón de fondo, a poesía de Isaac Diaz Pardo, nesta ocasión da man de Esperanza Mariño ou o recital de Manuel Oliveira, son outras das propostas destacadas polo concelleiro de Cultura, Juan Manuel Buiturón, quen se congratulou de que “paseniñamente vaiamos dando pasos de cara a recuperar a situación pre-pandémica”. Neste sentido e como gran novidade, o aforo do Auditorio Baldomero Cores ampliase ata o 75% superando as limitacións vixentes nestes últimos quince meses. Eso sí, mantense o resto do protocolo anti-covid incidindo especialmente no emprego da máscara.

O técnico de cultura, Víctor Castiñeira, fixo tamén un avance da programación teatral dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios de Galicia que acollerá a nova obra da compañía ceense Talía Teatro o 12 de outubro ou o teatro coa muller como protagonista no mes de novembro. A información completa deste programa, como mercar as entradas e retirar as invitacións, segundo os casos poderá consultarse na Casa de Cultura, taboleiros de anuncios, e tamén na web (cee.gal) e redes sociais municipais.