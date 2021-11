Iago Toba negociou en Madrid fondos para obras e aforro enerxético

O alcalde de Muxía, Iago Toba, mantivo un encontro no Congreso do Deputados con Montserrat García Chavarría, deputada e secretaria primeira na comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para analizar a posibilidade de xestionar a nivel municipal fondos europeos, en referencia a obra pública e aforro enerxético, con vistas a mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas.

Na mesma viaxe, tamén mantivo unha reunión coa secretaria de Estado de Hacienda, María José Gualda, para avaliar os plans do goberno local na cuestión de regras de gasto, con vistas á xestión do remanente para os vindeiros meses, “obtendo bos consellos e directrices por parte do ministerio”, afirma o rexedor.

Iago Toba, quixo agradecer “a disposición en todo momento tanto de Monserrat como de María José para recibirme nos seus despachos. É un privilexio poder tratar este tipo de temas fundamentais para a nosa vila con xente tan relevante e con tanta experiencia como son elas dúas”. O seu grupo de goberno, engade, “intenta mellorar e buscar solucións cada día”.