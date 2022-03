Iluminarán e sinalizarán o santuario da Virxe da Barca de Muxía

Muxía. O santuario da Virxe da Barca contará cun novidoso e vangardista sistema de sinalización e iluminación, para que as persoas que visiten este histórico enclave poidan gozar dunha experiencia única. Este venres, o alcalde do Concello de Muxía, Iago Toba, en compañía do concelleiro de Obras, Javier Romar, e do representante da empresa construtora, asinaron a acta do replanteo para que sexa pronto unha realidade.

A obra de mellora, que dará comezo a vindeira semana, contempla, entre outras cousas, a iluminación exterior do propio santuario, así como do camiño da Pel, cun innovador sistema de luz indirecta.

Deste xeito, toda a contorna do templo quedará sinalizada para que as persoas visitantes poidan coñecer de maneira autónoma a importancia e historia deste enclave tan especial da Costa da Morte. O proxecto inclúe a instalación panelizada de elementos que darán uniformidade á sinalética de toda a contorna, cunhas pezas de coidado deseño, ademais dunha serie de elementos ornamentais que aportarán unha mellora na estética e no resultado final da actuación.

Ademais, unha vez finalizada a intervención, a veciñanza poderá apreciar reconstruída a histórica Fonte da Pel, que será sometida a unha rehabilitación supervisada por arqueólogos. Asemade, habilitaranse varias sendas.

Javier Romar destacou que “esta intervención fará que o noso querido santuario da Virxe da Barca sexa un atractivo máis neste enclave único, máxico e privilexiado”. M. L.