Impulsar o desenvolvemento industrial e a fibra óptica, prioridades en Vimianzo

A deputada socialista no Congreso, Montserrat García, xunto a Begoña Rodríguez, deputada no Parlamento de Galicia, visitou Vimianzo para coñecer as demandas do concello naqueles proxectos e infraestruturas nas que ten competencias o Goberno central.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, plantexoulles a necesidade de xestionar unha reunión a curto prazo con Sepes, a entidade estatal que xestiona o chan público, para tratar varios asuntos de desenvolvemento industrial.

Na reunión, fíxose tamén mención á necesidade de implementar a fibra óptica nas zonas que faltan dentro do Plan PEBA. “Foi un encontro moi frutífero, os veciños e veciñas demandan coordinación entre as diferentes administracións e farei as xestións que me demandou a alcaldesa para axilizar en Madrid proxectos e iniciativas municipais”, explicou Montserrat García.