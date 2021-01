Incendio dunha casa en Vimianzo e colisión en Carballo

Un particular informou de que ardía unha casa no lugar de Piñeiros, en Cambeda, no Concello de Vimianzo. Foi este venres as 08.00 hroas, e de inmediato, os xestores do 112 Galicia pasaron aviso aos Bombeiros de Cee e informaron dos feitos ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia- 061 que, por precaución, derivaron unha ambulancia ata o lugar. Así mesmo, foron informados os axentes da Garda Civil e os membros de Protección Civil que tamén acudiron ao punto de inmediato.

As tres persoas que residen na vivenda puideron saír coa axuda da intervención dos servizos de emerxencias, polo que, ningunha persoa precisou asistencia sanitaria. Ardeu por completo unha cociña con zona de lareira e o fume afectou ao resto da casa. Tras extinguir as lapas e ventilar a zona, os Bombeiros dan por rematada a súa intervención. Polo momento, descoñecen as causas que puideron orixinar o lume.

Por outra banda, tres persoas resultaron feridas en Carballo ao verse implicadas nunha colisión múltiple. Foi sobre as 21.00 horas deste xoves cando o 112 Galicia recibiu a alerta por unha colisión múltiple que acaba de ocorrer no punto quilométrico da 31 da AG-55, en Oza, dirección Carballo. Indicaban que vían varios coches coas portas abertas e que algún dos ocupantes podía precisar asistencia sanitaria. Informouse ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos Bombeiros de Carballo e aos axentes de Tráfico. Tamén foron informados os efectivos de Protección Civil da localidade e o persoal da Autoestrada.

Unha vez no punto, os bombeiros descartaron o uso do material de excarceración e confirmaron que foran catro vehículos os implicados. Precisaron, ademais, que aínda que non parecían revestir gravidade, tres persoas resultaron feridas e foron trasladadas polos servizos sanitarios.