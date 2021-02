Iniciadas as obras de pavimentación do bordo do porto de Muxía

MUXÍA. A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, vén de iniciar as obras de pavimentación do bordo portuario de Muxía. A actuación deu comezo cos traballos previos este mércores e conta cun prazo de execución previsto de dous meses. Os traballos, solicitados polos propios usuarios do porto e a confraría de pescadores nos encontros mantidos coa presidenta do ente público, Susana Lenguas, consisten na substitución do actual pavimento de madeira, que se atopa deteriorado pola acción da auga salgada, por un novo en formigón, de maior resistencia e máis duradeiro. Portos investirá 50.000 euros nesta actuación, que reduce o risco para os peóns. J. M. R.