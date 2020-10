Instan á veciñanza a facer un bo uso do depósito de plásticos de Reparada

Vimianzo. A aparición de todo tipo de residuos no depósito de plásticos agrícolas de Reparada obrigou ao Concello de Vimianzo a limitar o horario de apertura do mesmo, ao tempo que urxen á veciñanza “a empregar correctamente este servizo”.

Lembran que se trata dun espazo pensado “única e exclusivamente para plásticos agrícolas, non para calquera tipo de residuo". Ata o de agora o depósito estaba aberto as 24 horas pero, “ante o uso descontrolado que se fai do mesmo, só se abrirá os luns de 16.00 a 19.00 e os mércores de 10.00 a 13.00 horas”.

Fóra dese horario os interesados poden chamar ao Concello (981 716 001), en horario de 08.00 a 15.00 horas, así como á Policía Local da localidade (617 484 852).

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, asegura que se viron obrigados a adoptar esta decisión “ante os custes xerados á administración local polo mal uso das instalacións”.

Por iso, lembra a importancia da “colaboración cidadá para minimizar o impacto ambiental no noso municipio”. Asemade, a rexedora recorda que existe un servizo de recollida de enseres a domicilio e tamén polas gandeirías”, ademais dun punto limpo no parque empresarial. J. M. R.