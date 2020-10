Javier Teniente trae os ‘Fillos do océano’ a Cee

Cee acolle ata o día 30 de outubro Fillos do océano, unha síntese das mellores imaxes coas que o fotógrafo Javier Teniente amosa a vida de poboacións que aínda subsisten gracias á pesca artesanal en países como India, Senegal, Vietnam, Sri Lanka, Madagascar e tamén Galicia, e que están sufriendo o esgotamento dos recursos mariños por sobreexplotación ou por causa da contaminación. É o froito dun percorrido de varios anos que transformou nunha exposición de 70 fotografías co apoio de Afundación e Abanca.

A mostra, segundo o seu autor, pretende ser unha homenaxe a todos os pescadores que “viven do mar e para o mar” e obteñen del todo o necesario para a súa supervivencia. Tamén quere chamar a atención e concienciar a favor da preservación dos ecosistemas mariños, para que se regulen tanto as pesquerías como a contaminación do mar. “Só así, preservando o medio ambiente, se conservarán as culturas ligadas á pesca artesanal. Un modo de vida co que, certamente, non se obteñen tantos beneficios a curto prazo como coa pesca industrial, pero que é máis sostible social e ambientalmente”, afirma Javier Teniente.

Segundo datos da FAO, a mediados do século XX pescábanse 18 millóns de toneladas de peixe cada ano, e hoxe esa cifra veuse incrementada ata os 100 millóns, polo que as pesquerías mundiais sofren unha crise sen precedentes.

Quenes desexen achegarse a esas comunidades pesqueiras tradicionais dos cinco continentes poden visitar a exposición na casa da cultura de Cee de luns a venres, de 9.30 a 13.30 e de 16.30 a 19.30 horas, e os sábados de 12.00 a 14.00 horas.