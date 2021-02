Jesús Picallo: “Para o turismo o urxente é dispor de axudas”

Jesús Picallo, xerente do hotel O Semáforo, de Fisterra, é o novo vicepresidente do Clúster Turismo de Galicia. Un cargo que asume nun momento de incertidume e preocupación para o sector, pero con optimismo e confiando en que o traballo e a unión permitirán superar esta situación. Ten claro que agora o máis prioritario “é pechar as axudas e o rescate do sector que, entendo que terá que ser a nivel nacional”.

O Clúster está a exercer de medidador ante as distintas administracións e agarda que as axudas poidan chegar canto antes. “É certo que seguramente se necesita máis do acordado, pero a clave está en seguir traballando e, sobre todo o diálogo, que é a base para poder acadar obxectivos”. O sector, afirma, “o que quere é traballar e, mentras iso non sexa posible, o lóxico é que as administracións tampouco nos cobren as taxas, impostos e seguros”, engade.

Picallo entende que unha das claves para poder superar este difícil momento “é a unión do sector”, e considera que o “paraugas do Clúster” é a mellor opción porque “vén facendo un gran traballo”. Resalta asemade o labor do seu presidente, Cesáreo Pondal, “que é un home incansable e moi conciliador”.

O novo vicepresidente do Clúster pensa tamén en clave de futuro, e considera que “hai que centrarse na promoción do destino Galicia para estar preparados cando a situación sanitaria se estabilice”, afirma. A día de hoxe “é difícil predecir o que vai pasar, pero confío en que no verán poidamos volver a unha certa normalidade”, engade.

Se iso fose posible asegura que “as expectativas son boas para a nosa Comunidade, pois temos por diante dous anos xacobeos e está a piques de chegar o AVE a Santiago”. A iso hai que engadirlle que o confinamento e as restricións “reforzaron a capacidade de aforro e a xente agora ten gañas de saír”, sinala.

Dende o Clúster seguirá traballando tamén polo xeodestino Costa da Morte, que se vai ver favorecido pola chegada do AVE. Mellorar a sinalización dende Santiago, loitar por unha vía rápida ata Negreira e pola prolongación da autovía seguen na axenda de obxectivos.