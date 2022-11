Juan Carlos Mestre apadriña a habitación ‘Marea Viva’ no Bela Fisterra

Os poetas Rosalia Fernández Rial, Modesto Fraga e Xosé Iglesias acompañaron cos seus versos este sábado ao Premio Nacional de Poesía, Juan Carlos Mestre, na súa toma de posesión da habitación Marea Viva no hotel literario Bela Fisterra. Un espazo singular que o convirte en único e que recolle a obra do artista berciano, que apadriña este cuarto tomando o relevo da poeta galega Yolanda Castaño.

Juan Carlos Mestre recitou, acompañado do seu acordeón diatónico, poemas que tematizan a habitación Marea Viva. “Foi un evento emotivo que sorprendeu aos asistentes que non sabían o que ían atopar”, afirmou Pepe Formoso, xerente do Bela Fisterra.