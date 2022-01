Leccións ambientais con Mar de Fábula na praia de Camelle

Camariñas. Os nenos e nenas da escola de infantil e primaria de Camelle inauguraron a nova singladura das aulas ambientais que promove a asociación Mar de Fábula. Baixo a tutela da directora e a monitora do colectivos, os 13 cativiños e cativiñas apañaron unha chea de refugallos plásticos, “espallados todos ao longo da area deste libro de texto que é a praia de Camelle e que nos fala da contaminación do mar”, afirma Xosé Manuel Barros, portavoz da entidade ambiental.

“Estes rapaciños, cunha media de 5 anos, activos, de mente rápida e desperta, están tan familiarizados co medio mariño dende o seu nacemento que, á hora de identificar as fontes do lixo, aprendemos máis deles que eles de nós”, engade.

Destaca “da infame colleita” a presenza de 15 máscaras do covid, 21 botellas de plástico, 12 latas de bebidas, 6 kgs de chicotes, cabos e aparellos de pesca e moitísimos miniplásticos.

Logo, merendaron na area baixo un cálido sol de inverno e unha vez repostas as forzas, seguiron o paseo cara ao local de Mar de Fábula para atender unha minicharla superparticipativa, levantando os brazos arreo para falar, contar e opinar. Logo seguiron un vídeo sobre a formación das criaturas caóticas e, ao remate, ceibaron a súa imaxinación creativa manexando todos os anacos de lixo plástico almacenados no local.

Despois de case tres horas “demos por rematada unha xornada emocionante, na que sentimos que aportamos o noso grao de area para sementar información, sensibilidade e pautas simples de respecto ambiental nunhas mentes abertas, puras, coma un ceo azul sen nubes aínda. Eles son o futuro de Camelle”, conclúe Xosé M. Barros.