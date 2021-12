Libros, maxia, música e teatro para animar as festas de Nadal en Cee

Cee. Os nenos e nenas serán os grandes protagonistas do Nadal en Cee, que chega tamén cun guiño moi especialpara os avós, "que tanto teñen sufrido neste longo período de pandemia", afirmou a alcaldesa, Margarita Lamela, na presentación da programación, que inclúe actos literarios, actuacións musicais, maxia, títeres e teatro.

A rexedora agradeceu o esforzo dos concelleiros e técnicos para deseñar un programa para todos os públicos. Salientou o concerto da popular cantante Pili Pampín, o día 18 no Auditorio Baldomero Cores, ás 20.00 horas. As invitacións xa se poden retirar no Centro Social.

Outras dúas citas ineludibles para os máis cativos son as visitas de Papá Noel na Alameda o día de Noiteboa e a cabalgata de Reis, do día de 5 de xaneiro, que se a situación sanitaria o permite recuperará o seu formato tradicional. Tamén quixo a alcaldesa invitar a todos ó concerto especial de Nadal que ofrecerá a Banda de Música de Cee o día 26.

Presentacións literarias como as de Marcos Porto e Vicente Jesús Bernal (día 17) e o ciclo de teatro, títeres e maxia completan unha programación para a que as familias disporán de bonos con importantes descontos. O concello está a traballar tamén para que en fin de ano os máis mozos teñan a posibilidade de celebrar esta noite especial en Cee.

A información completa do programa de Nadal (merca de entradas, retirada de invitacións segundo os casos) poderá consultarse polos medios habituais (Casa de Cultura, taboleiros de anuncios, web e redes sociais municipais).