Luz verde á licitación do plan da depuradora para Cee e Corcubión

Cee. O Consello da Xunta autorizou a sinatura do convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello ceense para impulsar a mellora do sistema de saneamento de Cee e Corcubión.

Cun investimento de preto de 370.000 euros, o acordo ten como obxectivo licitar a redacción do proxecto construtivo dunha nova depuradora de aguas residuais.

Augas de Galicia realizou unha análise de alternativas co obxecto de determinar a mellor ubicación para a execución da citada depuradora. O estudo, enmarcado nas actuacións proxectadas pola Xunta para a mellora do sistema de saneamento nestes dous concellos, permitiu determinar a Cee como lugar para acoller a estación.

Entregarán ao Concello ceense o estudo de alternativas no que se determinan as parcelas onde se vai ubicar a instalación, asumindo Augas de Galicia integramente a financiación e licitación do proxecto construtivo, que suporá un investimento de 348.000 euros, así como a súa supervisión e aprobación. A actuación conta coa financiación da Unión Europea, a través dos fondos Feder.

Pola súa banda, o Concello de Cee comprométese a pór a disposición da Xunta os terreos necesarios para executar os traballos. J. M. R.