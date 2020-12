Malestar na Costa da Morte polo trato “desigual” entre concellos

Vimianzo. As medidas de alivio das restricións no sector da hostalería non convencen aos profesionais da Costa da Morte. En Carballo, onde ao igual que na Laracha só se permitirá o consumo en terrazas, quéixanse polo trato “desigual” entre concellos.

O presidente da Asociación Hostelería Carballo, Juan Pazos, amósase moi crítico coa decisión da Xunta e califica de “tomadura de pelo” as novas medidas. Non entende, ao igual que o alcalde carballés, como cunha incidencia moi inferior a outros municipios da comarca de Bergantiños, “a nós se nos aplican as maiores restriccións”. Debe ser, engadiu, “que a nosa capacidad intelectual non ten o nivel para entender o que propoñen os nosos políticos, ou ao mellor son eles os que pensan iso, pero non é así”.

Os hostaleiros carballeses “levamos 18 días pechados e os casos de COVID seguen, máis ou menos, no mesmo nivel, polo que reiteramos que esta non é a solución”. Pazos sinala que “nós andamos pola rúa e cando imos ao centro médico, a unha área comercial ou nos subimos a un autobús non vemos que cando marcha un paciente ou un cliente se desinfecte o lugar que ocupou nin que se garden as distancias de 1,5 ou 2 metros, como si se facían nos establecementos hostaleiros cando estabamos abertos”.

En Vimianzo, Luis Pereiro, xerente da Pizzería Hilton, tamén se amosa contrariado coa decisión da Xunta, e asegura que “o noso concello está ser un dos máis castigados”. Non entende tampouco a limitación horaria ata as 17.00 horas e considera quedeberían permitirlles traballar ata as 23.00 h., pois coas barras pechadas e mantendo as distancias establecidas entre mesas “non vexo que problema pode haber”.

Coincide co seu homólogo carballés en que “outros establecementos están abertos e vense colas, e a nós, respectando as normas, non nos deixan traballar”. m. ramos