Manuel Piñeiro e Mar Delgado, campións galegos de Duatlón Cros en Vimianzo

Os fortes ventos e a chuvia non foron obstáculo para os máis de 200 atletas que se deron cita este domingo no XIV Duatlón de Reis e Campionato Galego de Duatlón Cros disputados en Vimianzo.

A cita deportiva, que xa se consolida como un dos eventos atléticos máis importantes da Costa da Morte, tivo dous nomes destacados, o dos novos campións galegos de Duatlón Cros: Manuel Piñeiro López (1 h 31’ 32”), do Clube Cidade de Lugo Fluvial, que xa gañara outras dúas carreiras en Vimianzo, e Mar Delgado González, do Club Tríatlon Ferrol, que se corou por terceiro ano consecutivo na proba vimiancesa e suma xa seis victorias no xa tradicional circuíto da parroquia de Salto.

Este ano celebrouse tamén un circuíto mozo para as categorías cadete, xuvenil e júnior na distancia supersprint. Na cadete masculina sobresaíu Raúl Naveira Filgueiras e na feminina Mariña Esmorís Varela, da Asociación Polideportiva San Ramón de Vilalba. Na categoría xuvenil acadaron o primeiro posto Anxo Bello Rodríguez (A.D. Fogar) e Lucía Piñón Pereira (A.D. Náutico de Narón); mentres que no grupo júnior gañaron Rubén Otero Losada (A.D. Fogar) e Ainoa Gontán Iglesias (Tríatlon Inforhouse Santiago).

No apartado de relevos, puntuable para o circuíto galego, Damián Novoa Rodríguez e José Ramón Villanueva Sabucedo (Codigobike) conseguiron o mellor tempo con 1 h 34’ 18” na categoría masculina, mentres que na mixta destacaron Alberto Gómez Vila e Noemi Pena Carbón (Atosteam) con 1 h 51’ 30”.

Por último, entregouse un recoñecemento a Gabriel Castiñeira Pais (Tríatlon Costa da Morte) por quedar primeiro na categoría local e cuarto na proba xeral. Desde o Concello de Vimianzo móstranse moi orgullosos desta nova edición xa que “o tempo non acompañaba nada pero a xente non se amedrentou e repetimos un novo éxito”, conclúen.