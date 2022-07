Mariscadores do pósito de Corcubión recolleron o lixo da praia de Estorde

COSTA DA MORTE. A agrupación de marisqueo a pé da Confraría de pescadores de Corcubión iniciou a súa participación na recollida activa de lixo mariño amparada polo proxecto Protección e recuperación da biodiversidade e ecosistemas mariños no marco de actividades sustentables mediante a recollida de residuos mariños.

Comezaron esta actividade na praia de Estorde, na cal recolleron un total de 285,65 quilos de lixo mariño e artes de pesca perdidas. A iniciativa, que terá continuidade noutros espazos mariños e a súa contorna, ten como obxectivo preservar e manter o máis limpas posibles as referidas áreas, o cal repercutirá positivamente no medio ambiente e tamén na actividade dos propios profesionais do mar. O proxecto está financiado nun 75 % pola FEMP e un 25 % pola Administración autonómica galega. M. LAVANDEIRA