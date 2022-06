Maxia, música, circo e humor este verán coa programación do Vimiansol

Vimianzo. O Concello de Vimianzo presentou a terceira edición do Vimiansol, unha completa programación que integra disciplinas como a maxia, o circo, a música e o humor para todas as idades.

O programa comezará o domingo 10 de xullo cos monicreques de A Xanela do Maxín, que representará A Gárgola do Mestre Mateo. O seguinte espectáculo do programa chegará o sábado 23 de xullo a cargo de Fran Boza, co seu primeiro espectáculo recén estreado (Malabarabilidades). O circo e o abraio continúan o 30 de xullo cunha completa gala protagonizada por varios dos máis destacados artistas de Galicia.

O venres 05 de agosto, o Mago Antón toma o relevo co seu espectáculo A Volta a Galicia en 313 Concellos. Unha xira con camión máxico como espazo escénico. E ao día seguinte, Desastronauts achega á Praza do Concello de Vimianzo o seu espectáculo Somos Circo, que estrearon na prestixiosa Mostra de Cangas a comezos de xullo.

Despois chegarán Somos Cirque o 13 de agosto, unha troupe internacional canadiana e francesa que presentan Entre Nous, e o día 20 de agosto os madrileños Kanbahiota presentan Volando Vengo, un espectáculo de acrobacias e portes coreanos que nos achegan unha incrible sensación de risco e emoción. Unha estrutura de 12 metros de longo e 6 metros de altura na que Kanbahiota ofrecerá números dunha dificultade extrema. O programa remata co humor e a música de Píscore con Concerto Con Fusión, unha mestura de clown, humor e estilos musicais.

Un intenso programa de verán para gozar en Vimianzo dos mellores espectáculos. A alcaldesa, Mónica Rodríguez, presentou esta edición xunto ás concelleiras María José Pose e Rosa Blanco. Rodríguez destacou a “altísima calidade” desta programación.