Melloran o campo de fútbol municipal de Muxía

MUXÍA. Máis de 17.000 euros dedicará o Concello as tarefas de mellora que levarán a cabo no campo de fútbol municipal de A Arliña. A proposta, presentada este venres polo goberno local á directiva do club, engloba dúas actuacións, que serán levadas a pleno a vindeira semana. No acto participaron o presidente do Club de Fútbol de Muxía, Juan José Busto, e membros da directiva. Entre as intervencións, destaca a creación dun vestiario específico feminino, que evitará que se teñan que empregar por turnos os existentes e, ademais, terá un acceso directo desde o exterior das instalacións.

Dada as características da edificación existente e da dificultade de amplicación ao estar nunha ubicación baixo protección de costas, as obras levaranse a cabo no espazo que está destinado na actualidade ao almacén, para ubicar o novo vestiario feminino alí, con acceso directo desde o exterior.

“A creación deste vestiario é un dos obxectivos desde goberno xa que entendemos que é necesario e primordial porque dan resposta a unhas necesidades básicas e abogan en prol da igualdade”, destacan desde a executiva.