Un home faleceu este sábado no Monte Pindo tras caer nunha zona de difícil acceso ao sufrir unha indisposición mentres baixaba do cumio da localidade do Pindo, no concello coruñés de Carnota. Un helicóptero co seu equipo médico e outro de Gardacostas desprazáronse ata o lugar dos feitos para rescatar á vítima, segundo informa a Axencia Galega de Emerxencias, 112 Galicia.