Mostra itinerante sobre o Camiño de Santiago en Muxía

O alcalde de Muxía, Iago Toba, presidiu o acto inaugural da exposición itinerante sobre o Camiño de Santiago que pode verse no Salón do Voluntariado. Os visitantes gozarán dun percorrido pola historia do Camiño, a través dun gran xogo e carteis informativos. Tamén poderán desfrutar dunha mostra fotográfica do muxián Xesús Búa, quen participou tamén na presentación, xunto co xornalista Pepe Formoso e o presidente do Club de Prensa de Santiago e membro da Liga de Periodistas del Camino de Santiago, Luis Menéndez.