Muxía acollerá unha exposición itinerante sobre o Camiño de Santiago

O Concello de Muxía acollerá o vindeiro xoves, 27 de maio ás 19:00 horas no Salón de actos do Voluntariado, unha exposición itinerante sobre o Camiño de Santiago. Trátase dunha iniciativa promovida pola Liga de Periodistas do Camiño de Santiago e contará con inscricións en braille e un xogo de gran tamaño da oca para que os nenos e nenas aprendan xogando sobre este relevante patrimonio. Tamén poderán verse instantáneas do fotógrafo muxián Xesús Búa.

Dita asociación entregará en xuño en Santiago o Premio Aymeric Picaud á editorial francesa Le Vieux Crayon, pola súa difusión sobre o Camiño e, para dar a coñecer algunhas das máis destacadas pegadas históricas relacionadas co roteiro. Tras o acto, unhas 60 persoas procedentes de varios puntos de España, Francia e Portugal, visitarán Muxía e Fisterra, e visitarán a exposición que se inaugurará este xoves.

O alcalde muxián, Iago Toba, destacou que “para Muxía é unha honra acoller iniciativas tan relevantes como esta, que poñen ao noso concello no mapa e unen a nosa historia á do Camiño de Santiago”.