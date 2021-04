Muxía ampliará o punto limpo cunha zona específica para plásticos agrícolas

O Concello de Muxía impulsará un plan de obras centrado na mellora de vías e a ampliación do recinto do punto limpo, o cal dotarán dun espazo adicado á provisión de plásticos agrícolas. Dito servizo será completamente municipal e cumpre unha das propostas marcadas en vermello na axenda do grupo de goberno.

O plan inclúe tamén a mellora da vía que une as parroquias de Añobres e Os Muíños, moi deteriorada na actualidade e que necesita melloras e reparacións urxentes; o arranxo con aglomerado da vía nas Fraguas, unha zona de paso e de unión entre os municipios de Muxía, Cee, Fisterra e Corcubión; e a construción de diversos espazos de estacionamento para vehículos municipais e maquinaria.

O alcalde de Muxía, Iago Toba, subliña “a importancia destas intervencións, que quedaron no tinteiro pero que sempre foron unha prioridade para este grupo de goberno”, afirma.