Muxía constrúe novas beirarrúas en tres pobacións do municipio

Muxía. O proxecto de mellora integral dos espazos públicos de Muxía xa está en marcha. As primeiras actuacións consistiron na preparación dos terreos para construir novas beirarrúas nos Muíños e Quintáns, e tamén no centro social do primeiro núcleo citado e no edificio sociocultural da capital municipal.

O alcalde, Iago Toba, e o concelleiro de Obras, Javier Romar, estiveron supervisando esta mañá algúns dos espazos nos que se intervirá. Cabe destacar que para este conxunto de intervencións “destinarase unha cantidade histórica de 2,5 millóns de euros con fondos municipais, e a aportación de diferentes administracións, acordos conseguidos polo goberno municipal”, afirma o rexedor muxián.

Javier Romar asegura que son uns traballos “necesarios e moi equilibrados, que mellorarán moitos espazos das parroquias que o necesitaban, así como dos edificios de uso comunitario que gozarán dun aspecto renovado. Melloraremos as conexións tanto entre parroquias como as do casco urbano co rural, e darémoslle un novo impulso ao noso pobo”.

O rexedor agradece a dedicación do concelleiro de Obras “que aínda que non é exclusiva, si o é total para acadar melloras que impliquen a optimización da calidade de vida dos veciños de Muxía”. J. M. R.