‘Namórate de Mazaricos’: fin de semana romántico

PROMOCIÓN. O Concello de Mazaricos volve organizar, coa colaboración de máis de 30 establecementos locais, a campaña de promoción comercial e hosteleira Namórate de Mazaricos. Nesta cuarta edición consecutiva, a campaña sorteará 66 vales de compra por valor de 10 euros entre os clientes das tendas, bares e restaurantes ata o día 14 de febreiro. O gran premio desta edición será o sorteo de dous vales por valor dunha noite romántica para dúas persoas, que inclúe estancia en calquera cabana turística mazaricá e unha cea, valoradas en 250 €. O sorteo celebrarase o vindeiro 14 de febreiro e emitirase a través das redes sociais do Concello. O edil de Promoción Económica, Jorge Sanmartín Rial, amosouse moi satisfeito pola ampla adhesión do comercio e hostelería mazaricás, un ano máis, a esta campaña, demostrando “que as edicións anteriores supuxeron un importante impulso para a economía local nunha época do ano que tradicionalmente era máis frouxa no comercio”. Deste modo, Namórate de Mazaricos constitúe “un apoio moi importante para alongar as vendas do inverno despois da campaña de Nadal”. O alcalde, Juan Blanco, amosouse confiado de que, “un ano máis, a nosa veciñanza e a de toda a comarca virá facer as compras a Mazaricos pola variedade e atractivo do noso comercio”, impulsado por campañas coma esta. rEDACCIÓN