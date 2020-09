Nova concentración dos traballadores de Xeal nas centrais do Ézaro

DUMBRÍA. Os traballadores e traballadores de Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal) volveron a concentrarse onte diante das centrais hidroeléctricas do Ézaro, coincidindo co día en que entrou en vigor o expediente de regulación temporal de emprego (ERTE) que afecta a todo o cadro de persoal en quendas rotativas, agás aos que traballan nas centrais. O presidente do comité de empresa, Alfonso Mouzo, acusa á empresa de querer “manter unha baixa produción, con independencia da situación do mercado das ferroaliaxes”. Co ERTE, engade, “o que busca a dirección é agravar o desmantelamento progresivo das fábricas, para quedar coa parte do negocio máis substanciosa, que é producir enerxía, pero as cláusulas son moi claras: a actividade dos saltos está vinculada á produción das ferroaliaxes e non pode haber unha sen a outra”.

Xa teñen solicitadas reunións coas consellería de Emprego e Industria para demandarlles a súa intervención e, dende o comité anuncian que continuarán coas accións “na defensa dos emprego e do futuro industrial da comarca”. Este venres van iniciar unha rolda de contactos institucionais cunha xuntanza co grupo parlamentar do BNG.