Novas cubertas para as instalacións da área de ocio de Ponteconstante

Muxía. O Concello de Muxía rehabilitará a área recreativa de Ponteconstante, onde instalarán novas cubertas de madeira para protexer as edificacións, como mesas de pedra e barbacoas, ademais de dar protección no caso de choiva ás persoas usuarias.

“Cabe destacar que se trata dun espazo de gran valor natural e patrimonial”, sinala o alcalde muxián, Iago Toba, quen anuncia que “unha das liñas de actuación deste novo goberno é coidar e preservar o noso”.

Ademais, o rexedor lembra que hai varias obras en marcha no municipio, que se están a desenvolver dun xeito paralelo, “para ter unha marxe de acción máis ampla e poder cubrir as necesidades de moitos espazos en menos tempo”.

Entre as actuacións en fase de execución figuran a reposición de beirarrúas na rúa Doutor Toba, así como a remodelación na zona dos aparcadoiros, nos que aumentarán 15 prazas e habilitarán unha para persoas de mobilidade reducida.

A maiores instalouse unha baranda para que as persoas maiores residentes no lugar “podan camiñar con total seguridade no caso de choiva, e para evitar posibles esvaróns”, aseguran. Tamén instalarán elementos para aparcar as bicicletas. M. RAMOS