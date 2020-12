Novo centro en Liechtenstein para a comunidade de galegos

O feito de residir a máis de dous mil quilómetros da súa terra natal non é impedimento para que os galegos emigrados a Liechtenstein manteñan viva a súa galeguidade. Así o están a demostrar os membros do Centro Español Apóstol Santiago, que, dende a unidade, seguen a facer patria no pequeno Principado. Durante corenta anos as bandeiras de Galicia e de España presidiron a que foi a súa sede e punto de encontro de todos os emigrantes en Schaan, e xa ondean tamén no balcón do novo centro que estrearán en Bendern no mes de xaneiro. Viven lonxe dos pobos nos que naceron, -algúns dende hai máis de catro décadas-, pero o seu sentir galego segue a ser o mesmo que o do día no que tiveron que coller a maleta. Orgullo galego.