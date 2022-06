O BNG alerta no Congreso da chegada de bólas de graxa á costa de Camariñas

O BNG presentou este mércores unha serie de cuestións no Congreso para esclarecer a chegada, desde o luns, á praia de Arou (Camariñas), un areal con Bandeira Azul, de bólas de lubricante industrial de cor amarela, que tamén foron localizados noutros puntos da costa desde o pasado venres.

Aseguran que os restos acumulados nestas zonas que non poidan retirarse, co efecto da calor destes días, poderían provocar un grave efecto prexudicial ao derreterse e afectar a especies mariñas. “A substancia parece ser, con toda probabilidade, graxa lubricante da utilizada nos rodamentos e maquinaria dos barcos para evitar a corrosión, que chega solidificada, normalmente en pequenas pezas”, afirman.

Engaden ademais que “se puido observar aves mariñas co plumaxe impregnado dunha substancia amarela, polo que pode haber zonas ou balsas en estado líquido e que porían en grave risco a especies como os chorlitos grises que habitan en zonas areosas”. Lembran que a principios de 2020 outra vertedura semellante afectou á Costa da Morte, “e provocou a mortandade de máis de 300 aves mariñas, na súa maioría galafatos (ou frailes), ao quedar impregnadas”.

Temen que aínda poida haber unha balsa ou gran mancha de lubricante en alta mar e que os restos chegados á costa grazas ao vento do norte sexan unha pequena parte, e “por iso sería necesario inspeccionar a costa e a superficie marítima próxima para poder realizar labores de limpeza antes de que esta vertedura chegue aos areais ou zonas de pedras, onde poría en serio risco a distintas especies. Afectaría principalmente aos bancos marisqueiros e a especies de aves mariñas, sobre todo si polo efecto das altas temperaturas chega en estado líquido ás praias e rochas”.

En vista desta situación, o BNG preguntou no Congreso si o Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ten coñecemento do feito, se vai tomar medidas para evitar os danos, analizar a orixe do mesmo e actuar contra os responsables do mesmo.