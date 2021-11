O BNG de Cee demanda que o Concello recolla todo tipo de lixo

No BNG de Cee consideran que para unha recollida completa dos residuos é preciso apostar pola construción dun punto limpo onde se poida depositar todo aquilo que non se recolle polos servizos que se van licitar, e entenden que o polígono empresarial é o lugar perfecto para acollelo. Non obstante, e conscientes de que esta alternativa non é inmediata, “e o planeta non espera polas decisións lentas de quen as toma, propoñemos que se argalle a maneira de recoller porta a porta ese tipo de refugallo, falamos de consumibles de impresoras, toda clase de pilas e baterías de vehículos e electrónicas, residuos textís, graxas domésticas, bombillas ou sistemas análogos de iluminación, pequenos electrodomésticos como secadores de pelo, batedores, radios, móbiles e teléfonos, ferramentas eléctricas, etc..., así como restos metálicos do fogar como potas, tixolas ou mesmo menaxe”, afirma o seu portavoz, Serxio Domínguez.

De non querer prestar o servizo directamente, engade, “poden apostar por asinar un acordo cunha empresa especializada na recollida deste tipo de lixo e mentres o punto limpo non sexa unha realidade”. Nestes intres, sinala. a recollida de todo ese tipo de lixo “é un auténtico caos para a veciñanza que non sabe nin cando nin como facer para no ter que tirala nos contedores mais preto da súa vivenda. Cómpre pois pór en marcha unha campaña de información e sensibilización, así como pór os mecanismos precisos para que todo mundo poida reciclar en condicións”.