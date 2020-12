O BNG de Cee propón un plan de obras para dar resposta a demandas veciñais

O BNG de Cee presentou no Concello unha proposta cun paquete de obras en base ás demandas veciñais. O seu portavoz, Serxio Domínguez, asegura que “todas elas son de baixo custe e moi necesarias”.

A relación inclúe a adecuación, de cando menos, unha das vivendas de propiedade municipal para emerxencias sociais, a construción dunha rampa de acceso ao cemiterio vello e tamén un plan de choque para rematar coas barreiras arquitectónicas. Asemade, os nacionalistas piden a renovación do firme e o arranxo do sistema de evacuación das augas, máis a limpeza das cunetas, nas pistas interiores de Brens e o acondicionamento do camiño de Loureiros cara ao mirador de Gures.

Por outra banda, solicitan o arranxo do parque infantil da escola de Brens, que se rematen os muros no lugar de Gures e que se melloren a estrada interior de Morancelle de Arriba e a que une Cabaleriza e A Lagoa. Propoñen asemade que se instale un sistema antinéboa na vía de Toba a Lires, desde a ponte que cruza a vía rápida até a entrada de Cabaleriza.