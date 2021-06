O comité de Xeal pide apoio á Deputación e aos grupos do Parlamento de Galicia

O comité de Xeal vén de remitirlle sendos escritos á Deputación da Coruña e aos diferentes grupos parlamentarios para que leven a debate e aprobación destas dúas institucións declaracións en apoio ás reivindicacións do persoal. Concretamente, piden que se inste a Xunta a que recoñeza “a nulidade da operación de venda realizada por FerroAtlántica (GrupoFerroGlobe) a TPG-Ithaka, por non terse requirido a autorización administrativa previa correspondente, tal e como se requiriu no ano 1992 para a adquisición da entón CarburosMetálicos”.

Xunto a isto, o comité pídelle ás administracións que interveñan ante a empresa para demandar a inmediata posta en marcha dos fornos e a cobertura de todos os postos de traballo destruídos tanto no cadro de persoal, como de emprego eventual como na industria auxiliar, dende a chegada de Ithaka á dirección. De igual xeito, queren que intercedan pola readmisión “xa do traballador inxustamente despedido nas últimas semanas”.

O comité reitera “a fraude” que supuxo a operación de cambio de titularidade das centrais e do complexo industrial de FerroAtlántica, xa que na práctica, dende xuño de 2019 as fábricas veñen funcionando como unha maquila de FerroGloble, sendo este grupo o provedor exclusivo da materia prima e o comprador único de toda a produción, "o que constitúe unha segregación encuberta das actividades de ferroaliaxes e enerxía e polo tanto, unha actuación contraria ao establecido nas cláusulas concesionais".

Critican que nin FerroAtlántica nin o fondo americano comprador adquiriron ningún compromiso por escrito do futuro funcionamento das factorías, nin fixeron entrega do contrato de compra-venda ou dos acordos desta, malia que así llo reclamou o comité en numerosas ocasións. As fábricas, advirten, “viven un proceso de desmantelamento progresivo, redución drástica da actividade dos fornos e destrución de emprego que pon en perigo a viabilidade das plantas de ferroaliaxes e a continuidade dos postos de traballo. Garantir a viabilidade industrial das fábricas é un requisito esencial recollido no titulo das concesións e en varias sentenzas xudiciais xa firmes.A este abandono intencionado hai que sumar a política de persecución contra os traballadores e traballadoras iniciada pola dirección da empresa, que se materializa en despedimentos disciplinarios. E mentres isto acontece, a Xunta continúa sen actuar coa dilixencia que require esta grave situación e sen exercer as competencias en materia industrial e sobre as concesións”, afirman.

Así as cousas, o comité continúa adiante co calendario de mobilizacións semanais e o próximo venres, 18 de xuño, o persoal concentrarase ás 14:45 horas, diante da fábrica de Brens (Cee).